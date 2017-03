Vereadores de Arroio do Tigre aprovam quatro Projetos de Lei

Os vereadores de Arroio do Tigre estiveram reunidos no final da tarde desta segunda-feira, 20, no Plenário Armidório Oscar Pasa para apreciação de quatro projetos de Lei oriundos do Executivo. Todos foram aprovados por unanimidade, após discussão dos projetos e divulgação dos pareceres. Um deles autoriza contratações temporárias de quatro motoristas, cinco técnicos em enfermagem e um enfermeiro para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. O segundo projeto aprovado autoriza o Executivo a convocar servidor do quadro de psicólogo para mais 20 horas, no Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Já para o Programa Estratégia Saúde da Família o Executivo está autorizado a convocar servidores do quadro de enfermeiros para mais quatro horas. Também foi aprovada a contratação emergencial de agente de combate de endemias, pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Na tribuna para explicações pessoais, se manifestou a vereadora Madalena Pasa (PMDB). Ela enfatizou a necessidade de haver mais rigor na fiscalização dos funcionários. “Não vou generalizar, mas muito do que vimos na audiência pública da semana passada é reflexo de funcionários que não cuidam dos equipamentos de trabalho”, destacou. Madalena disse, ainda, que esse não foi um caso restrito e que em outras administrações isso também ocorreu. “Não estou e nem preciso defender ninguém, mas não podemos criar uma culpa em cima de uma pessoa só”, disparou. Ela ainda utilizou o espaço para parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre e seus associados. Já o vereador Evaldir Jacob Dries (PSB) utilizou a tribuna para parabenizar o Padre Marcos Eichner e todos os envolvidos na festa da Paróquia Sagrada Família, bem como os autores do hino e do livro do centenário. Ele também parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelo cinquentenário e pela festa realizada no último domingo.

O vereador Gilberto Schafer (PP) também parabenizou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais pela festa dos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. “Nosso Sindicato está atuante na defesa do agricultor”, disse. Já o parlamentar Leandro Timm (PP) se referiu à audiência pública, respondendo à vereadora Madalena Pasa. “Igual a última administração, nenhuma outra deixou a prefeitura nesse estado. O prefeito é quem tem que saber se o trabalho está sendo bem executado e se precisar tem que trocar secretários ou diretores”, declarou. Por fim, o vereador Francisco Bernardy (PDT) disse que foi até o escritório da RGE Sul e voltou com a promessa de uma audiência entre representantes da concessionária de energia elétrica, vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários.

A próxima sessão ficou marcada para ocorrer em 6 de março, às 18 horas.