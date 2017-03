Mais atendimentos na Caixa após divulgação do calendário

Desde que foi anunciada de maneira oficial pelo governo federal, há duas semanas, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), ainda gera dúvidas nos trabalhadores. E a procura, em todo o país, por informações sobre como proceder para sacar o valor ainda é grande. Para dar conta da demanda, as agências da Caixa Econômica Federal fizeram até mesmo horário diferenciado na última semana.

De acordo com a gerente-geral da agência de Sobradinho da Caixa, Diana Hoppe, os funcionários foram previamente preparados o atendimento. “Tivemos muita rapidez para passar as informações para as pessoas”, destacou. Entre quarta e sexta-feira da semana passada, o horário de funcionamento foi das 8 às 15 horas, com o estabelecimento abrindo duas horas mais cedo do que o normal (10 horas). E o fluxo de trabalhadores só foi normalizando a partir de terça-feira

Conforme Diana, nesses dias e também nesta segunda-feira, 20, a Caixa chegou a ter cerca de 200 atendimentos a mais do que o normal. “Tivemos uma procura muito grande nesses dias, mas nada que gerasse filas longas. O atendimento é bem rápido”. Ela explica que as pessoas estão indo até a agência para verificar se tem contas inativas. O movimento registrou principalmente clientes de Sobradinho. Mas também haviam cidadãos de municípios vizinhos e até de outras regiões.

Diana acredita que, até o final deste semestre, a agência terá um aumento considerável no número de atendimentos diários. Ela lembra, porém, que os trabalhadores podem fazer a consulta pela internet ou também através do telefone disponibilizado pela Caixa. Quem for direcionado para realizar o saque nos canais parceiros ou nas agências Caixa, poderá realizar em qualquer localidade do território nacional.



Liberação das contas inativas deve movimentar a economia do país

A previsão do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) é de que R$ 30 bilhões sejam injetados no Mercado com o saque das contas inativas, trazendo alívio para os contribuintes e ânimo para a economia do país, em um momento de crise financeira e dificuldade de investir.