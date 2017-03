Borrachos Centro Serra vencem competição em Porto Alegre

Foi realizado no último sábado, 18, na Ilha do Grêmio, em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, o 6° Torneio de Futebol Sete, que reuniu pessoas e atletas de todo o Rio Grande do Sul. A equipe Borrachos do Centro Serra acabou sagrando-se campeã e foi representada pelos atletas David Hermes, Henrique Bibiano, Mauri Fernando, Paolo Lopes, Eduardo Kipper, Jean Corte, Felipe Da Cas, Guilherme Redin e Luiz Henrique Lopes, que recebeu o troféu de artilheiro da competição.

A ideia de organizar o torneio se deu através das redes sociais e reuniu cerca de 800 pessoas, dos mais variados núcleos da torcida espalhados por todo estado. O torneio era composto por 30 equipes, que foram divididas em chaves na fase de grupos e, posteriormente, fase de mata-mata. O jogo da decisão foi entre os Borrachos Centro Serra contra o time de Santa Maria e o placar foi 3 a 0.

Além da confraternização, o torneio também teve o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis para ser distribuído a instituições carentes, fato este que motivou os Borrachos do Centro Serra a participarem do evento. “Sabíamos que não seria fácil vencermos a competição, devido à viagem longa e cansativa, mas com o empenho de todos, voltamos para casa com o titulo que foi muito festejado”, aponta Henrique Bibiano.