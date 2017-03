Citrus e nozes são alternativa para diversificar propriedade

Após uma longa e árdua expedição, com direito a erro de percurso e estradas que não permitem imprimir velocidade acima dos 20 quilômetros por hora, devido as más conservações, o quadro “Café na Roça”, veiculado pela Gazeta FM, chegou a propriedade de João Folmer, em Coloninha, interior de Arroio do Tigre.

Presidente da Associação de Pequenos Agricultores Sabores da Nossa Terra, que envolve agricultores de toda a região Centro Serra, João disse que a grande preocupação da maioria dos agricultores é em diversificar a propriedade. “Muita para conseguir fugir da cultura do tabaco e por outro lado para manter nosso filhos na lavoura e produzindo alimentos de qualidade”, disse. Folmer disse que a sucessão rural é um dos temas que mais preocupa. “O meu filho Odair hoje já está continuando na propriedade por causa da diversificação”, destaca.

Fundada em 2011, a Associação agrega mais valor aos produtos, através de programas estaduais e federais. No ano passado, foram comercializados R$ 108.776,67 em alimentos para escolas e prefeituras da região. Uma das apostas da propriedade são as nozes. Plantadas há 12 anos, os pés estão tão carregados que os galhos chegam a pender com o peso. A migração para outras culturas começou após um problema de saúde da esposa Marlene. “Infelizmente ainda produzimos fumo, pois é difícil largar completamente essa cultura que vem há 100 anos junto com a história de Arroio do Tigre, mas em breve eu quero deixar de plantar o tabaco”, destacou.

Um dos motivos, segundo Folmer, seria o baixo valor pago ao produtor pelas fumageiras. “Elas só nos exploram e manipulam, tanto que no ano passado pagaram até R$ 180,00 a arroba de fumo, pois viram que os agricultores estavam começando a diversificar a propriedade, já esse ano estão botando tudo quanto é desculpa para dizer que o fumo é de baixa qualidade”, desabafou.



10 quilos por pé no ano passado

Sobre a produção de nozes, Folmer destaca que chegou a 10 quilos por pé no ano passado. A expectativa para 2017 é que a produção aumente. A família também participa da feira do agricultor, na Praça Deputado Ivo Mainardi, quinzenalmente e comercializa seus produtos. “O que mais tem aceitação é o frango caipira que a gente cria solto, embaixo dos pés de nozes. Sempre costumo brincar que ali eles tem uma área de lazer e até um hotel”, brinca.

Eles também devem participar do 25º Encontro Intermunicipal de Mulheres, no próximo dia 8 de março, em Arroio do Tigre, comercializando seu produtos. Além do fumo, nozes e do frango caipira, a propriedade conta com citrus, como a bergamota.