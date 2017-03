Movimento ‘O Sul é meu país’ fecha ciclo de palestras na região

Encerrou no último sábado, 25, o primeiro ciclo de palestras promovido pelo Movimento “O Sul é meu país” na região Centro Serra, que contou com a presença do advogado Ivan Sérgio Feloniuk, um dos líderes do grupo. O debate ocorreu pela tarde, na Câmara de Vereadores de Sobradinho.

Após a palestra final, ocorreu o sorteio da ação entre amigos do movimento regional. No total, foram arrecadados R$ 2.836,00, sendo que R$ 709,00 serão doados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) de Sobradinho e R$ 709,00 para a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho.

De acordo com os organizadores, as três palestras realizadas na região - além de Sobradinho, ocorreram em Estrela Velha e Segredo -, contatam com bom público, mesmo coincidindo com alguns eventos regionais importantes, como as festas de Carnaval. Houve muito interesse dos presentes em relação ao assunto, bem como dúvidas e colocações. A ideia é que sejam realizadas mais palestras na região este ano, mais próximas da nova edição do Plebisul. Foram sugeridos debates em municípios como Arroio do Tigre e Salto do Jacuí.



Novo plebiscito vai ocorrer em outubro

Advogado e um dos líderes do movimento Ivan Sérgio Feloniuk participou do Giro Regional na manhã da última sexta-feira, 24, e destacou o apoio que o grupo vem recebendo em todo o Rio Grande do Sul. No dia 7 de outubro, um novo plebiscito informal será realizado nos três estados.

Conforme Feloniuk, em cidades como Caxias do Sul, Camaquã e São Sebastião do Caí, a população “vestiu a camisa” do movimento, com participação de mais de 30% do eleitorado no plebiscito realizado no ano passado. “Mesmo com todas as dificuldades, atingimos 320 mil pessoas no Rio Grande do Sul, com 96% dos participantes dizendo “sim”. É como se fosse uma mega-pesquisa”, salienta.

A meta do movimento para este ano é chegar a marca de 1 milhão de votantes no plebiscito, superando os mais de 600 mil que participaram em 2016. “A expectativa é de que a adesão seja muito maior”, projeta Feloniuk, que considera o modelo atual do Brasil como “falido, escravizando alguns povos, com o do Sul”.