Arroio do Tigre recebe milhares de mulheres na próxima quarta-feira

Uma data tão importante como o Dia da Mulher merece comemoração especial. Por isso, a Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre estão preparando uma superestrutura para receber mais de 4,5 mil mulheres de dez municípios da região Centro Serra. São esperadas caravanas de Estrela Velha, Ibarama, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete, Segredo, Sobradinho, Tunas, além do município anfitrião.

Em sua 25ª edição, o Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra tem o objetivo de fortalecer o papel da liderança feminina na família, na organização e desenvolvimento da sociedade, bem como integrar as organizações de mulheres agricultoras da região. Já o tema do evento é “Essência Feminina: leveza nos gestos e força nas atitudes”. A festa ocorre durante todo o dia, nas dependências do Ginásio Tigrão, Comunidade Evangélica e também no CTG Pousada das Carretas.

Conforme a extensionista da Emater/RS-Ascar, Daniele Centa, o Encontro tem sido cuidadosamente preparado há mais de 12 meses. “Foram muitas reuniões e encaminhamentos até chegarmos na temática e, dessa forma, no contexto geral do evento, pois desde o início queríamos retratar essa bela caminhada de mais de duas décadas das mulheres agricultoras, valoriza-las pelo seu esforço, dedicação e organização, mas principalmente incentivá-las a continuar buscando seus direitos”, destaca. Conforme Daniele, as entidades promotoras estão trabalhando com afinco, pois a responsabilidade de sediar o encontro – que pode ser considerado um dos maiores eventos do Centro Serra – é enorme, bem como o desejo de acertar e de acolher cada visitante de forma especial. “Queremos que as pessoas se sintam em casa”, completa.



Bodas de prata

Sobre o que as pessoas poderão apreciar no dia da festa, a extensionista comenta que um dos momentos mais especiais do evento será a comemoração das “bodas de prata” do Encontro, quando haverá homenagens. “Serão homenageadas 48 mulheres que passaram pela presidência das Associações de Agriculturas ou Trabalhadoras Rurais doas 10 municípios que participam deste evento, bem como as soberanas regionais eleitas desde 1996”, conta. De acordo com Centa, destas quase 150 mulheres, a grande maioria já confirmou presença no evento. Além disso, haverá um resgate histórico de cada um dos eventos já realizados, os quais ficarão expostos do Memorial das 25 Edições.

Questionada sobre a importância do evento para a região Centro Serra, Daniele comenta que o Encontro é o retrato da organização das mulheres agricultoras dos 10 municípios. “É uma organização que começa lá nas comunidades e, muitas vezes, quando a mulher decide reservar um espaço para si e divide o tempo que antes era destinado somente às atividades na agricultura, à casa e à família, para participar do grupo na sua localidade”, comenta. Sobre a totalidade do evento, Daniele comenta que este é um sonho que se realiza para todas as mulheres agricultoras da região.