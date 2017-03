Motociclista fica ferido apÃ³s acidente no Centro

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na tarde do último dia 23, no Centro de Sobradinho. O caso ocorreu por volta das 14h30, na Rua Doutor Homero Lima Menezes, e envolveu um Gol vermelho e uma moto Twister. O condutor da moto acabou se ferindo na colisão e foi encaminhado pela ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sobradinho para atendimento no Hospital São João Evangelista - Unidade Sobradinho. Ele teve fratura em uma das pernas. De acordo com a Brigada Militar de Sobradinho, havia um mandado de prisão contra o motociclista, por tráfico de drogas, expedido em dezembro do ano passado. Foi registrada ocorrência na Delegacia de Polícia e ele, após ser liberado, ficará sob custódia até ser encaminhado ao Presídio Estadual de Sobradinho.