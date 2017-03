Trio reforça o alto escalão da Prefeitura

Passados dois meses do início de seu segundo governo, o prefeito de Sobradinho, Maninho Trevisan deu sequência ao desenho do secretariado nesta quarta-feira, 1º, com o anúncio de mais três nomes. Destes, dois já atuaram na administração anterior, enquanto um é “cara nova”, mas que já tem destacada trajetória política. Idelfonso Barbosa, Saionara Soder e Felipe Secretti mal tomaram posse e já estão atuando em suas respectivas secretarias. O trio participou do Giro Regional na manhã desta quinta-feira, 2, falando das expectativas para o novo governo. Barbosa e Saionara, que já estavam entre os nomes cotados nos bastidores da política local, terão grandes desafios. O ex-presidente do PTB reassume a pasta da Indústria, Comércio e Serviços, de orçamento reduzido – é o menor entre as secretarias -, mas de grande importância. Já Saionara, que foi titular da Administração no final do primeiro governo, agora comandará a Assistência Social. A pasta da Administração ficará com Secretti, que faz sua estreia no secretariado. Entretanto, por ter sido o coordenador da coligação “União e Trabalho”, vencedora do pleito municipal em 2016, e presidente do PMDB, ele já tem uma noção do trabalho que terá pela frente na nova função. “É um desafio novo. Tudo passa pela Administração. Mas temos funcionários dedicados e conhecedores do que fazem”, avalia, citando a questão da reformulação administrativa como essencial. “Tivemos que puxar o freio de mão. Vamos utilizar melhor o quadro funcional”.

Única mulher no alto escalão do Executivo, Saionara vê seu desafio não exatamente como uma novidade. Afinal, ela foi diretora social da secretaria, logo no início do governo de Maninho, em 2013. “É uma secretaria que trabalha diretamente com o povo, onde as pessoas chegam com o problema já na explosão. Nossa ideia é fazer um trabalho de prevenção. Para isso, contamos com uma equipe muito boa e qualificada”, salienta. E Saionara já sabe qual será a primeira demanda: organizar a Campanha do Agasalho, que deve ter início entre o fim de março e início de abril.



Fazer o mínimo necessário com pouco

Idelfonso Barbosa é uma figura conhecida na política de Sobradinho. Sua atuação não se resume apenas ao mandato de Maninho Trevisan. Esta será sua quarta passagem pela pasta da Indústria, Comércio e Serviços, sendo que a primeira ocorreu em 1995. “O grande desafio é esse. Tocar a secretaria pela quarta vez. Na primeira vez em que assumi, era para ser três meses e virou dois anos. A secretaria evoluiu bastante. E temos que fazer o mínimo necessário com poucos recursos”, explica.

Além de Barbosa, Saionara e Secretti, o secretariado conta também com Nilo Wietzke, que tomou posse como titular da Saúde no final de janeiro. Em abril, devem ser conhecidos os titulares das secretarias de Agricultura e da Educação, Desporto, Cultura e Turismo. Esta última deve ter novamente Ivan Trevisan como responsável. Ele chegou a ser anunciado oficialmente no mês passado, mas teve sua posse segurada pelo Executivo.