1,2 mil alunos retornam às salas de aula

Teve início, na segunda-feira, 20, mais um ano letivo da Rede Municipal de Ensino de Arroio do Tigre. A secretária de Educação, Simoni Beilke, esteve percorrendo as escolas para acompanhar o primeiro dia de aula dos alunos e também para dar as boas-vindas aos alunos e desejar um bom ano aos professores e funcionários.

De acordo com os dados da secretaria, são 1.207 alunos matriculados que retornaram às aulas nas escolas municipais de Arroio do Tigre. Conforme Simoni, a expectativa é que esse ano seja produtivo e com resultados positivos na aprendizagem dos alunos. Todos os profissionais envolvidos pretendem atender a todas as famílias e crianças, para que todos se sintam bem no ambiente escolar.

A secretária ressaltou ainda a importância dos momentos de capacitação proporcionados pela administração, através da Secretaria de Educação e Cultura. “Estes momentos preparam os profissionais para o retorno, onde há todo um processo de adaptação tanto para as crianças, quanto para as famílias e educadores”, disse.