Jovem morre em balneário de Linha Cereja

O fim do domingo, 26, foi de tristeza para veranistas e proprietários do Balneário Hermes, localizado em Linha Cereja, interior de Arroio do Tigre. O jovem Giovane Mateus Kuntz, de 16 anos, morreu enquanto se refrescava nas piscinas do local. De acordo com proprietários do balneário, o menino estava dentro da água quando submergiu. “Logo ele foi retirado da água e recebeu atendimento do salva-vidas do balneário, além do auxílio de uma técnica de enfermagem e um bombeiro voluntário que estavam frequentando o local”, destaca Paulo Hermes. “Foi horrível, a técnica em enfermagem já não sentia mais o pulso dele”, conta.

A esposa de Paulo, Tacila Hermes, logo lembrou de pedir socorro através do 192. “A mulher que me atendeu disse que eu precisava estar perto da pessoa que precisava de ajuda, mas quando desci para a parte das piscinas o telefone já não pegava mais”, relatou. Na sequência, Paulo pegou o menino e, juntamente com familiares, encaminharam Giovane para o Hospital Santa Rosa de Lima, onde foi constatado o óbito. O corpo do jovem foi encaminhado para necropsia para apontar as causas da morte. A maior suspeita é que ele teve um mal-súbito. “Os familiares do rapaz relataram que ele estava sentindo dor no peito e no braço durante a tarde e disseram que ele sofria de problemas cardíacos”, relata Tacila. A reportagem tentou contato com a família do menino Giovane, mas não obteve sucesso.

Por outro lado, a família Hermes destaca que o atendimento aos veranistas segue normalmente no balneário até o final da temporada de verão.