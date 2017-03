PrÃ©-temporada da AES inicia nesta segunda

Pouco mais de quatro meses após a última partida de 2016, a Associação Esportiva Sobradinho (AES) está pronta para abrir mais um ano que promete fortes emoções para o seu torcedor. Nesta segunda-feira, 6, o clube dará inicio a pré-temporada, que servirá de preparação para a Liga RS Futsal, competição que reúne as mais fortes equipes do futsal gaúcho. A apresentação oficial do elenco está prevista para as 9h30, no Ginásio Antônio Dors, no Parque da Fejão.

Após, o grupo será apresentado para a imprensa, às 10h30, incluindo os novos reforços para a temporada. Até o momento, foram contratados quatro atletas: o veterano pivô Jôney Herbert, vindo do futsal francês, o beque Bruno Gomes, que atuava em Santa Catarina, o fixo Camargo, atual campeão gaúcho de futsal defendendo o Atlântico de Erechim, e o pivô Teves, semifinalista da Liga Nacional pela Assoeva, mas que se destacou com a camisa da Assaf, de Santa Cruz do Sul.

Um dos principais destaques da AES para a temporada, entretanto, está na comissão técnica. Cigano, que assumiu o comando da equipe em 2015 e levou a Associação de volta para a elite do futsal gaúcho, renovou por mais uma temporada. Com a experiência de quem já conquistou títulos estaduais, nacionais e até internacionais pelo Atlântico, ele está cada vez mais identificado com a comunidade regional. Na presidência, um velho conhecido: Deoner Franceschett, eleito ano passado.

A Série Ouro deve ter início na primeira quinzena de maio e, diferente do ano passado, deve ter um calendário mais recheado, com todos se enfrentando em turno e returno. A meta do clube é novamente avançar de fase e lutar por uma vaga na semifinal da competição. Em 2016, a Associação fechou a competição na sétima posição na classificação geral.

Antes, para dar ritmo aos jogadores, a Associação vai disputar um torneio amistoso, que terá a presença de alguns dos rivais na elite. A Copa Alto Jacuí deve reunir, entre outros adversários, o América de Tapera, a Asif, semifinalista da Ouro em 2016 e o Guarany de Espumoso, atual campeão da Série Prata.