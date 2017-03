SituaÃ§Ã£o das estradas do interior de Arroio do Tigre preocupa

Após as chuvas dos últimos dias, a Secretaria de Educação de Arroio do Tigre decidiu pelo cancelamento das aulas da rede municipal de ensino neste segunda-feira. O motivo são as estradas do interior que se encontram em péssima conservação. Consequentemente, devido à falta de transporte escolar, a direção da escola estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre (Eeemat), decidiu pelo cancelamento das aulas nos turnos da manhã e tarde. Uma equipe da prefeitura vistoriou os pontos mais danificados e providências já foram tomadas. Duas motoniveladoras foram contratadas pela prefeitura para realizar os reparos, tendo em vista que as do próprio município estão sendo recuperadas.

De acordo com o prefeito Marciano Ravanello, são seis máquinas pertencentes ao município, entretanto nenhuma delas pode ser usada para recuperar as estradas. "Pedimos paciência às pessoas, pois as máquinas estão sendo recuperadas", disse. Há relatos de pessoas que não conseguem sair de suas próprias residências, principalmente em dia de chuva, devido às estradas que estão intransitáveis em alguns pontos.

Conforme a Secretaria da Educação, as aulas retornam normalmente nas escolas do município nesta terça-feira, 14.