Deu Claudio Robinson em Salto do Jacuí

Salto do Jacuí conheceu o novo administrador do município, após as eleições suplementares deste domingo, 12. Claudio Robinson (PDT) e Joice Zimmer (PMDB), da coligação Unidos pelo Salto (PDT-PMDB-PSDB-PSB-PSD) receberam 4.149 votos (62,24%), e foram eleitos prefeito e vice. Já Altenir Rodrigues, o Nico, e Ronaldo Moraes, ambos do PP, da coligação Para Fazer Mais e Melhor (PP-PTB-PCdoB) computaram 2.517 (37,76%).

Vereador eleito para o terceiro mandato em 2016, Robinson chegou a assumir a presidência interina da Câmara de Vereadores no início deste ano, já que o parlamentar Sandro Drum foi empossado prefeito em exercício. Sua eleição confirma a volta do PDT ao poder no município. No ano passado, Lindomar Elias, do mesmo partido, foi o mais votado, mas teve sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral.

De acordo com a Juiza Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral, Márcia Rita de Oliveira Mainardi, os trabalhos para a diplomação e posse já vão ocorrer a partir desta segunda-feira. “Nós temos até o dia 7 de abril para realizar as diplomações, mas já vamos trabalhar nisso logo para que tão logo sejam diplomados, os eleitos tomem posse”, declarou a magistrada.

O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Carlos Cini Marchionatti, esteve no município e acompanhou de perto o pleito. Conforme ele, quem ganha a eleição é o povo. “Candidatos fazem mais ou menos votos, mas quem verdadeiramente ganha ou perde uma eleição são os eleitores”, disse.

Marchionatti disse ainda que a legislação diminui o prazo para campanha eleitoral. “Muitos acharam a medida excelente, mas trouxe um efeito que é preciso se pensar: a diminuição do tempo para resolver a impugnação ao registro das candidaturas. Então, existe esse descompasso que é preciso ser resolvido”, avalia.



Tranquilidade

no pleito

O pleito em Salto do Jacuí ocorreu tranquilamente. De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral, Franciele Pinheiro Machado, ocorreram algumas intercorrências devido a falta de energia em algumas seções. Além disso, uma urna precisou ser substituída. Ela ainda avaliou o processo eleitoral como tranquilo.



Mais cinco

prefeitos

eleitos no RS

Outros cinco municípios gaúchos conheceram seus prefeitos neste domingo. Com o maior eleitorado, Gratavaí reelegeu Marco Alba (PMDB), que recebeu 48.211 votos (40,04%). A segunda colocada foi Rosane Bordignon (PDT) , que somou 44.195 votos (36,7%). Outros quatro candidatos disputaram o pleito, que teve o comparecimento de 187.036 eleitores nas urnas.

Os demais municípios contaram duas candidaturas. Em Arvorezinha, deu Rogério Fachinetto (PDT), que fez 3.913 votos (50,84%), o pleito mais equilibrado entre todos. Em Butiá, a vitória foi de Daniel de Almeida (PT), que somou 6.197 votos (51,03%). Paulo Sérgio Rodrigues (PMDB) foi o vencedor em São Vicente do Sul, totalizando 2.883 votos (52,06%). São Vedelino, menor colégio eleitoral entre os municípios com eleição suplementar, terá Evando Schneider (PTB) como prefeito. Ele recebeu 1.109 votos (55,81%).