Max confirmada no comando da ACVSerra

A Associação das Câmaras de Vereadores do Centro Serra (ACVSerra) elegeu, na noite da última quinta-feira, 9, a diretoria para 2017. A reunião ocorreu na Câmara de Vereadores de Sobradinho. Maxcemira Trevisan (PDT) presidirá a entidade pela segunda vez. A diretoria tem, em sua composição, vereadores dos municípios da região Centro Serra. A posse da diretoria ficou agendada para o dia 24 de março, quando, possivelmente, contará com a presença do presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti. As reuniões mensais da ACVSerra terão início a partir da posse. Em abril, no município de Sobradinho; e em maio, no município de Segredo. Dessa forma, ocorrerá uma reunião mensal em cada município do Centro Serra. Também ficou acertada a participação de uma comitiva representativa dos Legislativos do Centro Serra no Seminário para discussão da PEC 287, liderada pelo deputado estadual Elton Weber (PSB), que ocorrerá no próximo mês, em que vereadores farão entrega das Cartas de Repúdio elaboradas pelas câmaras contra a matéria.

Na oportunidade, o representante jurídico da UVB Brasil, o advogado André Camilo, colocou aos presentes que a entidade está proporcionando gratuitamente um curso de treinamento para os vereadores do Centro Serra. Na pauta, estão dicas sobre o funcionamento do processo legislativo e fortalecimento da vereança. A data ainda será agendada.



Marcha dos

vereadores

O advogado André Camilo também convidou a ACVSerra a realizar parceria para, nos próximos meses, fazer a Marcha dos Vereadores do Centro Serra, em parceria com a UVB. “Este é um momento para os vereadores da região reivindicar e buscar oportunidades e melhorias para seus municípios”, acrescentou Camilo.