TramitaÃ§Ã£o do Ficha Limpa Ã© suspensa pela JustiÃ§a

O juiz substituto da Comarca de Sobradinho, Celso Roberto Mernak Fialho Fagundes, suspendeu a tramitação do projeto de lei nº 022/2017, que propõe as alterações na Lei da Ficha Limpa Municipal - lei 3.721/2012. O despacho foi concedido na manhã desta segunda-feira, 13, mesmo dia da sessão que deveria analisar o veto parcial do prefeito Maninho Trevisan a proposta, encaminhado na última semana. A reportagem da Gazeta da Serra teve acesso ao documento na íntegra.

No despacho, o juiz cita que merece acolhimento o pedido feito pelos vereadores da oposição, Éder Librelotto (PP), Maninho Freitas (PP), Jeferson Mattana (PSB) e Preta Teichmann (PSDB), para a suspensão, alegando que a presidência da Casa Legislativa desrespeitou os trâmites pertinentes à aprovação. A matéria, votada em sessão extraordinária no dia 21 de fevereiro e aprovada por 5 votos a 4, vem gerando enorme repercussão no município.

Na ocasião, houveram muitas críticas pelo tempo curto da tramitação do projeto até a votação. Ele foi baixado nas comissões na segunda-feira, 20 de fevereiro, e já no dia seguinte, foi votado. Além disso, os oposicionistas pediram vistas ao projeto e não tiveram a solicitação aceita. A repercussão foi tanta que Maninho Trevisan anunciou o veto à lei – o que ocorreu apenas de maneira parcial -, com a modificação de um trecho que dizia respeito ao Poder Legislativo, que tornava a lei inconstitucional.

Até o fechamento desta edição do Jornal Gazeta da Serra, a Câmara de Vereadores de Sobradinho não foi notificada da decisão do juiz da Comarca. A presidente do Legislativo, Maxcemira Trevisan (PDT), afirmou ter tomado conhecimento da suspensão da tramitação através das reportagens veiculadas na Rádio Gazeta FM e no Portal Gaz Centro Serra. Ela disse que só vai se manifestar oficialmente após receber o documento.