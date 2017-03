CEF comeÃ§a a pagar valores do FGTS

Desde a última sexta-feira, 10, milhões brasileiros já podem sacar o FGTS de contas inativas. O trabalhador que tem o benefício retido e esta há mais de três anos sem conseguir um emprego, com registro em carteira de trabalho, poderá solicitar seu saque do saldo do FGTS na Caixa Econômica Federal com os seguintes documentos: solicitação de movimentação de conta inativa, RG, CPF, Cartão Cidadão e a Carteira de Trabalho. Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador deve estar afastado do emprego pelo menos desde o fim de 2015. Valores de contas ativas não podem ser sacados. Um esquema especial foi preparado pela Caixa para atender os trabalhadores que têm direito aos recursos.

Em Sobradinho, a agência abriu duas horas antes do horário normal na última sexta-feira, para atender quem for ao local para sacar o dinheiro ou obter informações sobre saldo, além de acertar o cadastro. Os primeiros dias registraram movimento acima do normal. Nesta terça-feira, 14, novamente o horário de funcionamento vai ter alterações.

O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho. As pessoas que não conseguirem fazer a retirada do dinheiro até esta data não terão outra oportunidade. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 4,8 milhões de beneficiários têm direito ao saque das contas inativas já neste mês, totalizando cerca de R$ 6 bilhões.