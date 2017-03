Corede conclui roteiro de visitas aos municípios

Seguindo o roteiro de visitas aos municípios de sua área de cobertura, o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP) esteve em Sobradinho na tarde de terça-feira, 14, representado pelo presidente Heitor Petry e a secretária executiva Diana Anton. Eles foram recebidos no gabinete do prefeito pelo vice-prefeito e secretário municipal de Finanças, Armando Mayerhofer, que também integra a diretoria do Corede.

Conforme Petry, a ideia das visitas é apresentar o Corede para as novas gestões, colocando a entidade como uma parceira dos municípios para promover o desenvolvimento. Na conversa, ele falou sobre os valores da Consulta Popular de 2015 que, segundo ele, tem prazo até o dia 31 de março para apresentação dos projetos, sob pena de perda dos recursos. “Felizmente, temos notado nos municípios que as administrações estão atentas a essa questão”, salientou.

Também foi abordado o novo plano estratégico do Corede/VRP, trabalho realizado durante todo o ano passado e que está concluído. O objetivo é entregar o documento até abril para os municípios. “É um plano que contempla uma carteira de projetos que será base para as próximas consultas populares. Este ano, por exemplo, a consulta deve direcionar a indicação da população para projetos que estão dentro deste plano”, explicou Petry.

Mayerhofer destacou a parceria entre o Corede e os municípios e lembra que não somente Sobradinho, mas a região Centro Serra conquistou um espaço importante dentro do Corede/VRP nos últimos anos, inclusive buscando recursos graças à participação ativa. Também estiveram na reunião a coordenadora municipal da Mulher, Beloni Turcatto, e a coordenadora do campus da Unisc Sobradinho, Daiane Centa Pasa.



Visitas na região

Além de Sobradinho, o presidente do Corede/VRP teve agenda cheia na região Centro Serra durante a terça-feira, concluindo o roteiro de visitas da entidade. Petry esteve também nos outros municípios que fazem parte da área de cobertura: Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Segredo e Tunas. Ontem, ocorreu importante seminário sobre planejamento municipal e integração regional no Memorial Unisc. Um dos assuntos em pauta foi o plano estratégico do Corede.