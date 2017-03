Arroio do Tigre prioriza recursos para agricultura

O deputado Adolfo Brito acompanhou o diretor de Planejamento, Flamir Schneider, e os vereadores de Arroio do Tigre, Gilberto Schafer e Leandro Timm (Tigrinho) em audiência com o secretário da Agricultura, Ernani Polo. O assunto foi a continuidade da reunião realizada pela manhã buscando informações a fim de viabilizar emenda parlamentar da senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), destinada a equipamentos a serem utilizados no meio rural do município.

A emenda deverá ser na ordem de R$ 250 mil, e, nos próximos dias, deverão ser definidos os equipamentos indicados pelo município, a fim de contemplar a demanda. "Agora vamos acompanhar os trâmites e esperar que os recursos possam ser liberados ainda este ano", declarou o parlamentar.