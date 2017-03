Retoques finais antes do início da Expoagro

A 17ª Expoagro Afubra começa daqui a quatro dias, mas os preparativos já estão indo para a reta final no parque, em Rincão Del Rey. Os estandes devem ficar prontos até esta sexta-feira. Os materiais de exposição e a limpeza serão finalizados na próxima segunda. A abertura oficial acontece na terça-feira que vem, dia 21, às 9 horas, com a presença do governador José Ivo Sartori. A organização espera superar o público do ano passado, que bateu na marca de 80 mil.

Além dos trabalhadores que atuam na montagem das estruturas, os profissionais da agricultura já preparam as lavouras demonstrativas. O agrônomo Gustavo Freitas, da Syngenta, acredita em bons negócios na feira. “Estamos investindo para trazer inovações. Sempre temos resultados positivos aqui e a tendência é que panorama prossiga desta forma”, explica. Juntamente com outros colegas, ele verificava os últimos detalhes no milharal que a empresa mantém para o evento.

Celso Weber, agrônomo, e Lucas Dupont, técnico agrícola, trabalham na Tritec e também estavam dando os últimos retoques para destacar o visual das espigas. Elas vão permanecer cobertas por saquinhos de papel kraft até a abertura da feira para que não sejam devoradas pelos chupins.

“O produtor quer uma coisa melhor do que ele tem na propriedade. Sempre precisamos trazer novidades. A safra deste ano foi muito boa, talvez a melhor na questão da regularidade das chuvas para a cultura do milho. Vamos ter algo diferente nas variedades direcionadas à silagem”, detalha Weber. (Gazeta do Sul)