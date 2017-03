Adversários de elite na Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi

A Associação Esportiva Sobradinho terá testes de fogo antes do início da Série Ouro de Futsal. A equipe vai disputar a terceira ediçãoCopa Alto Jacuí/Taça Sicredi, que foi lançada oficialmente na noite da última segunda-feira, 13. O torneio amistoso será disputado entre cinco equipes da elite do futsal gaúcho e servirá como importante preparação para a principal competição do ano.

A cerimônia de lançamento da competição foi realizada em Espumoso e contou com a presença de dirigentes dos cinco times. Além da AES, irão participar da competição o Guarany de Espumoso, atual campeão da Série Prata; a Asif, de Ibirubá, semifinalista da Série Ouro do ano passado; o Sase, de Selbach; e o América de Tapera, aquecendo a rivalidade com as equipes da região vizinha.

Em entrevista ao Giro Regional da última terça-feira, 14, dia seguinte ao lançamento do torneio, o técnico Cigano destacou a qualidade da Copa Alto Jacuí, com cinco times que iniciaram a preparação exatamente no mesmo dia – 6 de março – e que estão fazendo investimentos visando boas campanhas na Série Ouro. “Todos sonham alto, assim como nós. Acredito que, deste torneio, podemos ter uma equipe entre as quatro melhores da Ouro”, projeta o comandante da AES.

A Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi terá início no dia 1º de abril. A Associação faz sua estreia diante do América, no Ginásio da Fejão. A equipe folga na segunda rodada e viaja até Selbach para enfrentar o Sase na terceira rodada, no dia 12 de abril. Depois, recebe a Asif, no dia 15, e fecha a participação na primeira fase encarando o Guarany, em Espumoso, no dia 19.

O regulamento da Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi prevê uma disputa de todos contra todos em cinco rodadas, sendo que cada equipe terá uma rodada de folga. Os quatro primeiros colocados avançam para a fase semifinal (1º x 4º e 2º x 3º), sendo que o primeiro e o segundo jogam em casa. Os vencedores disputam a final, que ocorrerá em Selbach, bem como a disputa do terceiro lugar. A premiação para o campeão será um troféu e medalhas.



Calendário

Uma importante reunião nesta quarta-feira, 15, em Carlos Barbosa, definiu detalhes da Série Ouro, que será lançado oficialmente no próximo dia 27, com a divulgação da tabela de jogos. O torneio, que será organizado pelos clubes, com a chancela da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), inicia em maio e deve ter 14 equipes, que se enfrentarão entre si, em turno e returno na primeira fase.

Duas equipe, entretanto, ainda tem presença incerta no torneio: a ADS, de Sananduva, e a AGF, de Guaíba.