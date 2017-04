Feira do Peixe, Artesanatos e Produtos Coloniais comeÃ§a neste domingo

Arroio do Tigre abre as atividades da Feira do Peixe, Artesanatos e Produtos Coloniais neste domingo, 9, a partir das 19 horas, no Ginásio Tigrão, com uma super domingueira embalada pela Banda Cosmo Express, em parceria com a Gazeta Eventos. Conforme os secretários de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo, Moacir Eichner, e de Agricultura, Fernando Schuster, a programação da feira foi pensada a fim de que todos participem das atividade. "Fizemos tudo dentro da realidade financeira do município", disse Eichner.

Cerca de 15 piscicultores devem comercializar peixes das mais variadas espécies durante os dias da feira. A estimativa de venda é de oito mil quilos. "Os piscicultores já estão organizados e devem atender a demanda com tranquilidade, mas é bom lembrar o pessoa para que não deixem para comprar na última hora, pois a feira vai até o meio-dia de quinta-feira", salientou.

Além disso, programações musicais e concurso para escolha da "Carpinha" estão entre a programação do evento. Haverá comercialização de lanches e peixe frito durante todos os dias da feira, além de brinquedos recreativos para as crianças. As atividades ocorrem na Praça Deputado Ivo Mainardi.

Um dos destaques desta edição é o almoço à base de peixe, que será preparado e servido no Clube 25 de Julho, na terça-feira, 11. Antes, serão realizadas duas palestras com os temas "qualidade da água" – com Henrique Bartels, assistente técnico estadual da Emater/RS-Ascar – e "controle de parasitas", com a médica veterinária Cláudia Rosso Cargnelutti.