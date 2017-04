Dez projetos aprovados na sessão da Câmara

Nove projetos de lei e um de resolução foram aprovados pelos vereadores de Sobradinho em sessão ordinária realizada no final da tarde desta segunda-feira, 3, no plenário Ottmar Kessler. Entre as propostas apreciadas pelos parlamentares, está a que regra a concessão do alvará de localização provisório para o funcionamento de empresas e também a renovação provisória dos alvarás existentes.

Este projeto, de autoria do Executivo, causou preocupação na última semana, sendo inclusive alvo de reuniões na própria Câmara e de explanações de representantes de associações e clubes e também da Prefeitura. Ainda com dúvidas sobre a matéria, especialmente após a sanção, em Brasília, da Lei Kiss, com vetos do presidente Michel Temer, o vereador Tuki Siman (PDT) se absteve da votação, que teve a aprovação por sete votos.

As demais propostas tiveram aprovação unânime no plenário. Três delas, que se referem a contratação emergencial de professores e agente comunitário de saúde seriam votadas apenas na outra semana. Entretanto, os parlamentares optaram por antecipar a votação, devido a necessidade da aprovação imediata. Também nesta sessão, foi baixado nas comissões uma emenda da vereadora Maxcemira Trevisan (PDT) ao projeto do Ficha Limpa Municipal, que voltou a tramitar na Casa após ter sua votação anulada.



Desenvolvimento

regional e corrupção

Duas pessoas ocuparam a tribuna livre durante a sessão desta segunda. O empresário Luiz Marçal Arrial abordou a importância de se pensar o desenvolvimento da região como um todo, e não individualmente entre os municípios. “Entidades como a AMCSerra e a ACVSerra precisam liderar a luta pelo crescimento da região. Se formos olhar os índices econômicos, estamos entre as regiões mais pobres, abaixo da média estadual”, salientou. Ele entregou cópias do documento apresentado no plenário

Já o aposentado Claudio Puntel fez duras críticas ao sistema político, em especial à corrupção a nível federal. “Isso envergonha até as nossas crianças. Temos um corrupto enfiado pela janela na presidência”, disparou. Ele alertou os vereadores para que prestem atenção aos deputados que vem até a região pedir voto e também citou as emendas parlamentares como uma forma de compra de votos.