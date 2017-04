Foco no Sase após estreia

A tabela da Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi foi generosa com a Associação Esportiva Sobradinho (AES). Após a estreia positiva diante de sua torcida no último sábado, 1º, a equipe terá mais tempo para se preparar para a sequência de jogos que vem pela frente. Neste final de semana, o time do técnico Cigano folga, e só volta a quadra na próxima quarta-feira, 12, quando encara o Sase, no município de Colorado, em duelo válido pela terceira rodada do torneio amistoso.

Serão quatro jogos em dez dias, caso a equipe avance para a semifinal da competição, agendada para o dia 22. Por isso, os dias de treinamento somados ao descanso deste sábado serão fundamentais para que os jogadores cheguem 100% no segundo jogo. A equipe teve muitas dificuldades para bater o América de Tapera no Ginásio da Fejão por 5 a 2, e o nível do jogo se assemelhou ao de uma partida da Série Ouro, mesmo sendo apenas pré-temporada.

Mas a Associação que não espere moleza no duelo diante do Sase, que arrancou um empate com o Guarany de Espumoso na estreia e encara o América neste sábado, em Tapera. Vice-campeão da última edição da Série Prata, o time comandado pelo experiente técnico Nero Andrade manteve a base do ano anterior. Alguns jogadores estão no clube desde 2013, quando o Sase disputou sua primeira temporada, na Série Bronze de Futsal.

Um dos trunfos do Sase para a temporada, entretanto, não está disponível nesta fase inicial da Copa Alto Jacuí. A casa da equipe, o Módulo Esportivo Selbachense passa por reformas no piso e só deve ser liberado para a grande final do torneio, que será disputada como campo neutro. Com isso, a partida da próxima quarta ocorrerá no Ginásio de Colorado, que fica cerca de oito quilômetros da área urbana de Selbach. Assim como foi na partida contra o Guarany, a expectativa é de um bom público para prestigiar o confronto.