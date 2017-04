Vereadores pressionam a Cooperunião e diretor se explica

Na sessão ordinária mais longa da nova legislatura de Sobradinho – pouco mais de duas horas – nada chamou mais a atenção do que os discursos dos vereadores em relação a Cooperativa União Ltda (Cooperunião), responsável pelo Loteamento Linha Apolinário I. A preocupação dos parlamentares tornou-se evidente a partir do momento em que até mesmo a existência e a credibilidade da cooperativa, que tem sua sede em São Leopoldo, foi investigada.

Entre os questionamentos surgidos na Câmara, havia o de que a Cooperunião sequer possuia CNPJ registrado na Prefeitura do município de origem, bem como o endereço, que constava como “inexistente”. O vereador Tuki Siman (PDT), líder de governo, lembra que um ofício foi enviado para a cooperativa em janeiro, convidando o diretor Marco Pinheiro para explicações na Câmara. Entretanto, o documento retornou dias depois.

Os discursos no plenário da Câmara rapidamente chegaram aos ouvidos de Pinheiro, que não se omitiu de explicações, durante entrevista ao Giro Regional de quarta-feira. Ele esclareceu algumas das situações levantadas pelos vereadores e garantiu que, se tudo correr como previsto, com a aprovação do projeto na Caixa Econômica Federal, as obras do loteamento devem iniciar até junho. “No máximo semana que vem vamos protocolar a documentação na Caixa, que terá mais 30 dias para análise técnica”, explica.

Sobre o pagamento da mensalidade por parte dos associados no valor de R$ 100,00, um dos primeiros motivos de discórdia na Câmara, Pinheiro reforça que foram os próprios associados que optaram por seguir pagando a taxa. “Nós recebemos um ofício do prefeito sugerindo a suspensão da cobrança. Justificamos que nosso trabalho estava certo e levamos isso para a assembleia, com decisão unânime. A cooperativa não tem dono. Quem decide as coisas são os associados”, lembra, afirmando que estes tem confiança no trabalho da Cooperunião.



“Citação infeliz”

Em relação ao endereço, Marco Pinheiro explica que realmente havia um problema com o CEP, já que a sede anterior da Cooperunião era a mesma de um loteamento que ainda não estava aprovado pelo governo. “Levamos esse assunto para uma assembleia da cooperativa e a mudança de sede foi aprovada”, comenta. Agora, conforme o dirigente, a Cooperunião está localizada na Rua Paquistão, nº 36.

Quanto ao CNPJ, Pinheiro considerou uma “citação infeliz” dos vereadores e diz que a cooperativa possui todos os documentos necessários para o funcionamento. Alguns foram publicados na página oficial do Linha Apolinário I no Facebook. Eles serão fixados no mural da próxima assembleia, que ocorre amanhã. Com a provável presença dos vereadores de Sobradinho. Tuki Siman, Maninho Freitas (PP), Jeferson Mattana (PSB) e até a presidente Maxcemira Trevisan (PDT) já avisaram que estarão presentes.