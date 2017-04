Pedidos de vista adiam votaÃ§Ã£o de dois projetos na CÃ¢mara de Vereadores

Os vereadores de Arroio do Tigre estiveram reunidos no final da tarde de segunda-feira, 3, no Plenário Armidório Oscar Pasa. Dois Projetos de Lei foram apreciados. Um deles é Projeto de Lei nº 030/2017, que revoga a Lei Municipal nº 1.029/99, de 06 de julho de 1999, que estabelece normas para cobrança da taxa de pavimentação de Ruas; Altera a redação do art. 77 da Lei Municipal nº 388/77, de 8 de dezembro de 1977. O Executivo justifica que, através da lei em questão, a cobrança da contribuição de melhoria decorrente da construção de um calçamento era dividida em três partes, sendo dois terços do custo total aos proprietários de imóveis na rua atingida pela obra pública e um terço para a prefeitura. Em resumo, o poder público arcava com 33,33% do custo da obra. Os proprietários localizados à direita arcavam com 33,33% e os da esquerda, com outros 33,33% do custo da obra.

Também foi apresentado o Projeto de Lei nº 031/2017, que institui o regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho dos servidores públicos municipais de Arroio do Tigre. Com isso, fica criado, no âmbito municipal, o regulamento de Saúde e Segurança do Trabalho (RSST), destinado à saúde e segurança do trabalho do servidor público. Ambos os projetos receberam pedido de vistas da vereadora Madalena Pasa (PMDB). "Devido a complexidade desses projetos, precisamos estudá-los um pouco melhor", disse.

Como de praxe, toda primeira sessão do mês há espaço para manifestação na tribuna livre. As alunas Dienifer Henker e Tauane Schneider, da escola municipal Ervino Guilherme Konrad, de Linha São Roque, falaram sobre "Apicultura: Sustentabilidade da Vida", projeto de pesquisa que foi apresentado durante a 17ª Expoagro Afubra. Em seu trabalho de pesquisa, as alunas falam sobre a importância das abelhas e o fato de muitas delas terem sumido por vários fatores. As estudantes, bem como a professora orientadora, direção e escola receberam vários elogios dos presentes.



Viagem a Brasília

Os vereadores da bancada do PP e PDT estiveram na Capital Federal na semana passada. A fim de prestar contas e falar sobre o trabalho desenvolvido em Brasília, os líderes de cada bancada participaram do Giro Regional da Gazeta FM, diretamente da sucursal da emissora em Arroio do Tigre, na terça-feira, 4. Leandro Timm (PP) e Francisco Bernardy (PDT) falaram sobre os pedidos protocolados junto aos deputados e senadores. "Quem vai para Brasília com esse intuito sabe que a gente corre muito lá, pois nem sempre os deputados estão em seus gabinetes. É uma corrida contra o tempo", destaca Tigrinho.

De acordo com Bernardy, foram requisitadas emendas para patrulhas agrícolas, pavimentação urbana e verbas para a área da saúde. "Através do deputado Afonso Hamm, asseguramos emenda de R$ 100 mil para patrulha agrícola. Já com o José Otávio Germano conseguimos R$ 250 mil para calçamento em Linha Tigre", destaca.