A solidariedade está em alta em Arroio do Tigre. Exemplo disso é a generosidade dos atos do Sicredi e da Escola de Educação Infantil Vó Natália. Na última semana, após realização de assembleia, a cooperativa de crédito doou à Assistência Social do município produtos de higiene e alimentos. Os mantimentos foram arrecadados através da campanha realizada pelo banco, tendo em vista que para cada alimento doado pelo associado, o Sicredi bota mais um.

De acordo com o secretário da Assistência Social, Sandro José Timm, os alimentos serão destinados à Casa de Passagem Vó Cecília. Já as crianças da Escola de Educação Infantil Vó Natália doaram cobertores, que serão destinados à população carente, através da Campanha do Agasalho 2017.