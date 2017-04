Feira do Peixe movimenta Praça Deputado Ivo Mainardi

A Feira do Peixe, Artesanatos e Produtos Coloniais começou ainda no domingo, 9, e levou bom público ao Ginásio Tigrão, onde ocorreu a domingueira de abertura do evento, com a Banda Cosmo Express. O evento se estendeu durante a semana, com abertura oficial na segunda, à noite. A terça-feira, 11, foi reservada para recepcionar as escolas e escolher a “Carpinha”, que vai representar o município de 2017 a 2019.

O desfile ocorreu nas dependências do Ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre e contou com a presença de estudantes, professores e comunidade em geral. Os jurados tiveram a árdua tarefa de escolher, dentre as 12 participantes, a representante da escola Artur Carlos Bugs, Chantelly Eichelberg da Veiga, de nove anos. Ela recebeu a faixa da ex-carpinha, Eduarda Lutiara Wappler, além de mimos e as felicitações dos representantes do poder público.

Durante a tarde de quarta-feira, 12, a terceira idade se divertiu ao som da Banda dos Amigos. Em todos os dias da feira, a Associação de Piscicultores disponibilizou várias espécies de peixe, dentre elas carpas capim, húngara e prateada. A comercialização se estende até esta quinta-feira, 13, até o meio-dia.