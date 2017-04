Associação reencontra a Asif neste sábado

Grande surpresa da última edição da Série Ouro de Futsal, a Asif, de Ibirubá, é a próxima adversária da Associação Esportiva Sobradinho (AES) na Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi. O confronto deste sábado, 15, no Ginásio da Fejão, com início previsto para às 20 horas, é cheio de rivalidade por conta dos duelos no ano passado e será mais uma oportunidade do torcedor sobradinhense conferir em quadra o novo elenco, que estreou no torneio com vitória sobre o América por 5 a 2.

Mais do que reencontrar uma velha conhecida, a Associação Sobradinho busca outro um triunfo diante de sua torcida para avançar na primeira ou segunda colocação, o que lhe dará o direito de disputar a semifinal da competição em casa, no próximo sábado, 22. Embora seja um campeonato de caráter amistoso, os jogos são vistos como um laboratório para a Liga Gaúcha de Futsal, onde a equipe tem estreia agendada para o dia 6 de maio.

No ano passado, Associação e Asif se cruzaram duas vezes na Ouro. E foi exatamente contra a equipe de Ibirubá que o time do técnico Cigano conquistou sua primeira vitória no retorno à elite do futsal gaúcho: 3 a 2, de virada, na casa do adversário. Ainda na primeira fase, desta vez em Sobradinho, nova vitória da Associação, e também com diferença apertada: um sofrido 2 a 1, que encaminhou a classificação da equipe para a segunda fase.

Foi na etapa seguinte, entretanto, que a Asif embalou. Na chave oposta, a equipe de Ibirubá surpreendeu a favorita Alaf, de Lajeado, e garantiu vaga para a semifinal, sendo a “intrusa” entre os três grandes do futsal gaúcho: ACBF, Atlântico e Assoeva. Acabou sendo eliminada justamente para o time de Carlos Barbosa, mas deu muito trabalho ao então campeão nacional, arrancando um empate em 3 a 3 na Serra Gaúcha, após derrota por 3 a 2 em casa.



Elenco

reformulado

A boa campanha na elite, entretanto, atraiu as atenções de outras equipes e o elenco passou por uma reformulação. Do ano passado, restaram apenas o goleiro Luis Guilherme, o fixo Rômulo e o pivô Erickson Sveich, o Pato. Entre os reforços para a temporada, destaque para o pivô Papão, que teve rápida passagem pela Associação no ano passado. Também estão na equipe de Ibirubá atletas oriundos de equipes de Santa Catarina e Paraná.