Fest Milho mostra a forÃ§a da gastronomia

Com os ingressos esgotados mais uma vez, a 14ª edição do Fest Milho, organizado pela Comunidade de Linha São José, interior de Arroio do Tigre, foi sucesso em termos de público e gastronomia. O público lotou o salão da localidade e se deliciou com a variedade do buffet servido. Conforme os casais organizadores, as pessoas ligadas à comunidade sempre estão dispostas a ajudar quando o assunto é Fest Milho.

Com pratos típicos a base de milho, como a polenta, por exemplo, é um dos mais consumidos na noite. Também tem churrasco preparado especialmente por um equipe de assadores. Mais uma vez, a Fest Milho é sinônimo de organização e de boa gastronomia no município.