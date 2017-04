Recebimento 80% alcança na Cotriel

A safra de grãos 2016/2017 deve chegar a 227,9 milhões de toneladas, um crescimento de 22,1% - ou 41,3 milhões de toneladas em relação aos 186,6 milhões da safra passada. A previsão foi divulgada na terça-feira, 11, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Um dos fatores determinantes para o bom andamento da safra até aqui é o clima favorável em toda a região. Os dias de chuva do fim de semana e começo desta semana atrapalharam um pouco quem pretendia “tocar direto”. Contudo, os trabalhos já foram normalizados ao longo da semana.

De acordo com o gerente da Unidade de da Cotriel de Arroio do Tigre, Sebastião Mendes, o recebimento já está em 80% do total estimado. “Vamos alcançar nossa meta”, garante. De acordo com o departamento técnico da Cooperativa, cerca a área colhida na região Centro Serra chega a 75%.



Conab

De acordo com a Conab, para a soja, a expectativa é de crescimento de 15,4% na produção, devendo atingir 110,2 milhões de toneladas, com aumento de 14,7 milhões de toneladas em relação à safra anterior e ampliação de 1,4% na área, que deve chegar a 33,7 milhões de hectares.