PT elege novos presidentes na região

Vivendo o movimento mais difícil dos seus mais de 30 anos de existência, o Partido dos Trabalhadores (PT) busca se reconstruir após o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o fracasso nas eleições municipais, onde viu diminuir consideravelmente o número de prefeituras sob seu comando. E a renovação do partido inicia pelos municípios, onde foram eleitos no último domingo, 9, os presidentes das executivas, incluindo no Centro Serra.

Em Sobradinho, Carlos Alberto Carniel, o Pelé, militante histórico petista, foi eleito para comandar o partido pelos próximos dois anos, ao receber 21 votos favoráveis no pleito realizado na Câmara de Vereadores. E isto não é nenhuma novidade para o dirigente, que já ocupou o cargo na década de 90. Também foi eleito o diretório municipal, que conta com nomes como a professora e ex-secretária de Assistência Social, Sara Wachholz, e o empresário e ex-candidato a vice-prefeito Iboré Trindade.

Nos próximos dias, uma assembleia será convocada para definir o futuro do partido. Segundo Pelé, serão levadas à votação três propostas para os filiados decidirem se o PT vai permanecer ou não no governo de Maninho Trevisan. “Tivemos quatro anos de experiência no governo e creio que correspondemos com a sociedade e a coligação. Mas, como a conjuntura mudou, houve um descontentamento entre os filiados”, avalia, citando o fato do partido ter postura crítica aos governos de José Ivo Sartori e Michel Temer, ambos do PMDB.

Já em Lagoa Bonita do Sul, único município da região que já foi administrado pelo PT, Leandro Bernardi foi escolhido como presidente, também em chapa única. A votação foi realizada no salão da Capela Santa Terezinha, ao lado da Prefeitura. Tiveram direito a voto todos os filiados em condições legais e com mais de um ano de filiação. Ele substitui Sidinei Bach, que fará parte do diretório, assim como o vereador eleito Lairto Müller.