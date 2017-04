Um novo desafio para Adelar Rosa

Os ouvintes da Rádio Gazeta FM, desde o início do mês, vem sendo informados nos comerciais de que a programação da emissora contará com uma novidade a partir deste domingo, 23. Na verdade, trata-se de uma figura bastante conhecida da comunidade sobradinhense, que agora vai embarcar em uma nova aventura. O músico Adelar Rosa, 66 anos, comandará a atração semanal “Raça e Cultura”, a partir das 13 horas, com duas horas de duração.

Comandar o novo programa é considerado um desafio grande para Adelar Rosa, que já teve passagem pelos microfones de uma emissora na antiga Rádio Umbu. “Temos que fazer de tudo para cativar o ouvinte, não podemos perder o contato com ele. E fazer com que aquele que não me escuta, passar a me escutar também”, salienta o músico, que se enche de boas expectativas para a atração que irá ao ar todos os domingos, ao vivo do estúdio da Gazeta FM em Sobradinho.

Adelar Rosa faz mistério sobre como será a estrutura de seu programa, até para não “estragar a surpresa”. Entretanto, ele adianta que dará espaço para os músicos da região Centro Serra. “Vamos valorizar os nossos amigos daqui, utilizando um linguajar bem campeiro, bem nosso. É para o ouvinte se sentir em casa”, destaca o novo apresentador da emissora.

Já o coordenador da Gazeta FM, Laerson Rigon, destacou o conhecimento do músico, principalmente envolvendo a nossa cultura. “O Adelar é um cara simples que representa muito bem a nossa região. O programa veio a somar na nossa programação popular e eclética”, citou.



A carreira

Simultaneamente ao novo desafio, Adelar Rosa segue compondo. Ele está em processo de gravação de seu oitavo disco, que ainda não tem nome definido. A expectativa é que o álbum seja lançado até o final do ano. O disco anterior, por sinal, que teve um bom número de vendas, tem o mesmo nome de seu programa na Gazeta FM.

Músico desde a infância, Adelar iniciou sua carreira “tardiamente”, em 2005. Um “jovem experiente”, como ele mesmo define. Ele já fez shows em todo o país e também no Uruguai e na Argentina. No ano passado, foi agraciado com o Disco de Ouro, da gravadora Master, de Santa Maria. A entrega ocorreu durante um jantar show no CTG Galpão da Estância.