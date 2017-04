Escolas desenvolvem projetos para celebrar a Páscoa

Fazer com que os pequenos entendam o verdadeiro significado da Páscoa é a tarefa dos educadores. Fugir da ótica capitalista nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente em que o mercado precisa ser fomentado. As publicidades enchem os olhos das crianças e até de alguns adultos, que levam o produto para “não deixar passar em branco”.

Todavia há quem se dedica na elaboração de projetos e torna o sentido da data fácil de entender, além de reafirmar o sentimento fraterno da época pascal. Atendendo 73 crianças, de 0 a 5 anos, a Escola de Educação Infantil Criança Feliz desenvolveu a “Páscoa Solidária”. De acordo com a diretora do educandário, Brígida Rech Konrad, foi possível resgatar o hábito de confeccionar as casquinhas decoradas e recheadas com cri-cri, além dos ninhos. “Nós também realizamos atividades com o intuito de enfatizar o verdadeiro significado da Páscoa, bem como a valorização do semelhante. Dessa forma, desenvolvemos as práticas sobre saúde, higiene, respeito mútuo, limites, entre outras aprendizagens relativas aos saberes infantis”, destaca.

A escola recebeu doações de chocolates, que foram derretidos para confecção de ovos e coelhos, além de balas, pirulitos, pipoca doce e amendoim. Também houve entrega de brinquedos aos alunos, corte de cabelo e caça ao ninho.

Já no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na manhã de quinta-feira, 13, estiveram reunidos alunos, pais, professores, irmãs religiosas e funcionários. Na oportunidade, os presentes foram convidados a refletir sobre a importância e valorização da vida, buscando envolver a Campanha da Fraternidade deste ano. De acordo com a diretora Liliane Seitenfus, “houve início do acolhimento de Jesus que veio até nós, com um coração misericordioso, que tudo renova e espera, para que cuidemos bem de nós mesmos, do outro e do local onde vivemos”.

Alunos do Fundamental II, 2º e 3º anos do Curso Normal, sob a coordenação da professoras Ledi Schimit e Marilene Mainardi, emocionaram o público com a encenação da morte e crucificação de Jesus, ao som de “silêncio”, interpretado por Genésio, no saxofone. Já para mostrar a alegria da ressurreição de Cristo, alunos tocaram flautas e cantaram, encerrando a celebração.