Domingo tem almoço para reinaugurar o Salão Católico

Depois de três meses em obras, o Salão Paroquial Católico, localizado ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, em Sobradinho, será reaberto oficialmente ao público neste domingo, 23. O espaço, um dos mais populares do município, recebe anualmente festas de aniversário, formaturas e casamentos e também eventos de entidades importantes, como a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Rotary Club.

E a reforma trouxe algumas mudanças em relação à estrutura anterior. Uma delas, de acordo com o padre Gelso Bernardy, é o palco, que foi remodelado, ocupando um espaço menor, mas com acessibilidade. “É um salão com aproximadamente 60 anos de história, e que presta serviços importantes à comunidade”, comenta, destacando os senhores e senhoras que contribuíram para a construção do imóvel, alguns ainda inclusive vivos.

Ao todo, foram investidos R$ 130 mil na reforma do salão. Os recursos são oriundos de doações da comunidade e também do lucro da edição deste ano da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. “Era uma reforma que já se fazia necessária. Acompanhamos desde o início, para adequar também aos planos de prevenção. A documentação está toda encaminhada e toda a nossa área, incluindo a igreja e a casa já está adequada”, explica Gelso.

O almoço deste domingo, ao meio dia, terá no cardápio gado, porco, galeto, arroz, batata doce, saladas variadas, cuca, pão e sobremesas. As fichas custam R$ 25,00 e podem ser adquiridas na secretaria da Paróquia e também com os conselheiros paroquiais. Às 14 horas, haverá uma reunião dançante com os grupos da melhor idade, com ingresso a R$ 5,00.



Bolachinhas

o ano todo

Quem passa pela Igreja Nossa Senhora dos Navegantes e pela secretaria da Paróquia, pode perceber que as tradicionais bolachas artesanais que são produzidas e comercializadas na Festa dos Navegantes seguem à venda durante o restante do ano. “Aquele grupo de senhoras que confecciona as bolachas na festa agora, em toda primeira semana de cada mês, está se reunindo para executar esse projeto. Elas fizeram uma boa quantia, uns 300 pacotes, e já foi quase tudo”, destacou o padre.