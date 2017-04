Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre emite moção de repúdio à PEC 287

Os vereadores de Arroio do Tigre estiveram reunidos no final da tarde de segunda-feira, 17, no Plenário Armidório Oscar Pasa. Na oportunidade, apreciaram dois projetos de lei.

Um deles é o que estava com pedido de vistas da vereadora Madalena Pasa (PMDB), que revoga a Lei Municipal nº 1.029/99, que estabelecia normas para cobrança da taxa de pavimentação de ruas. O secretário da Administração, Altemar Rech, explicou o projeto e falou sobre a necessidade de sua aprovação.

Já o outro projeto autoriza a contratação de quatro técnicos de enfermagem para atuar nos ESFs, com 40 horas semanais. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade.

Na sessão desta segunda-feira, os vereadores emitiram moção de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição 287, que visa mudanças na aposentadoria. De acordo com o documento, os parlamentares se colocam contra a aprovação da PEC e pedem que os direitos dos trabalhadores sejam resguardados.

Na tribuna para explicações pessoais, o vereador Paulo Vanderlei Folmer (PDT) prestou contas de sua viagem a Brasília. “Conseguimos, através do deputado Cherini, R$ 250 mil para aquisição de mais uma retroescavadeira. Ainda protocolamos pedidos de verbas para a redes de águas e quadra coberta”, destacou. O parlamentar também utilizou o espaço para parabenizar a administração pela realização da Feira do Peixe, Artesanatos e Produtos Coloniais. “Isso engrandece nossos produtores locais”, disse.

A próxima sessão ocorre na segunda-feira, 24, às 18 horas.