Rogerinho comanda a executiva do PSDB

Depois de passar quase dois anos como presidente da comissão provisória do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o advogado Rogério Barbieri Carniel foi efetivado na presidência da Executiva municipal, em eleição realizada na noite desta terça-feira, 18, na Câmara de Vereadores. Dos cerca de 150 filiados ao partido no município, 77 compareceram na votação, que definiu também o diretório tucano e os conselhos de ética e fiscal.

Esta é a primeira vez que o PSDB conta com o diretório no município. De acordo com Rogerinho, a chapa única venceu por aclamação, já que foi construído um consenso para a escolha dos nomes que compõe diretório e executiva. “Como o PSDB de Sobradinho foi refundado há dois anos e cumpriu o seu dever, nos encaixamos dentro do status de diretório, o que nos torna mais fortes no municípios. Antes estávamos constituídos provisoriamente. Agora estamos de fato e de direito”, explica.

Vivendo uma fase de crescimento no país, após ter um bom desempenho nas urnas em 2016 e ocupando posição estratégica no governo de Michel Temer, o PSDB atualmente está na oposição a nível municipal. “Ainda é cedo para falarmos nas eleições municipais. Mas temos uma posição hoje, com uma representatividade no Legislativo. Não estamos em cima do muro”, afirma, lembrando que o posicionamento atual foi definido pelas urnas no pleito do ano passado.

Na região Centro Serra, o PSDB está presente, além de Sobradinho, nos municípios Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete, Salto do Jacuí e Tunas, devendo ser anunciado nos próximos dias a fundação em Estrela Velha. Rogerinho Carniel adiantou também que, até o ano de 2020, o PSDB também deverá ser criado nos municípios de Arroio do Tigre, Ibarama e Segredo.