Vereadores antecipam sessÃ£o para esta quinta

Os vereadores de Sobradinho terão duas sessões ordinárias nesta semana. Isto porque a reunião da próxima segunda-feira, 24, foi antecipada para esta quinta-feira, 20, véspera do feriado de Tiradentes. O motivo é que quatro dos nove parlamentares - Maxcemira Trevisan, Tuki Siman, Maninho Freitas e Preta Teichmann - estarão em viagem para Brasília, onde irão participar da 15ª Marcha dos Vereadores.

No final da tarde de segunda-feira, 17, a antecipação da sessão foi um dos primeiros assuntos debatidos no Plenário Ottmar Kessler. Os parlamentares aprovaram por unanimidade a solicitação para a mudança de data e voltam a se reunir às 10 horas de quinta-feira, onde deverão votar alguns projetos de lei importantes para o município.

As três propostas que estavam na ordem do dia desta sessão não foram votados. O projeto de lei nº 42, de autoria do Executivo, que altera trechos do Código Tributário Municipal, estava previsto para ser apreciado hoje. Entretanto, o vereador Valdecir Bilhan (PTB) pediu vistas, e os colegas acataram a sua solicitação, para ter maior tempo de análise.

Foram baixados nas comissões os projetos de lei nº 47, que autoriza a criação de novo elemento de despesa e abertura de crédito especial no orçamento no valor de R$ 20 mil, e o projeto de lei nº 48, que cria cargos em comissão, altera carga horária e reclassifica padrões e valores dos CCs. Este último foi alvo de preocupação do vereador Maninho Freitas em seu discurso no plenário.



Só no dia 8 de maio

Após a reunião desta quinta, a Câmara de Vereadores de Sobradinho só volta a se reunir em sessão ordinária no dia 8 de maio. Isso porque no dia 1º de maio, que também é uma segunda-feira, será comemorado o Dia do Trabalhador, feriado nacional. Entretanto, a presidente Maxcemira Trevisan (PDT) lembrou que uma sessão extraordinária pode ser convocada em caso de urgência para aprovação de projetos do Executivo.