Câmara destina R$ 10 mil à Ajurati

Os vereadores de Arroio do Tigre estiveram reunidos no final da tarde de segunda-feira, 24. Na oportunidade, aprovaram por unanimidade, o repasse de R$ 10 mil para a Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre (Ajurati). O valor vai servir para ajudar a entidade nos custos da realização da 35ª Olimpíada Rural, que ocorre de 3 a 6 de maio e reúne 16 grupos de jovens do interior.

Além do projeto de origem legislativa, o vereador Evaldir Jacob Dries (PSB) apresentou indicação ao Executivo para que seja recuperada a Rua Padre José Pasa em direção ao Bairro Cohab. O parlamentar justifica seu pedido afirmando que a rua se encontra em péssimo estado de conservação, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

No uso da tribuna para explicações pessoais, a vereadora Madalena Pasa (PMDB) cobrou esclarecimentos sobre onde será realizada a obra de calçamento na localidade de Linha Tigre. Conforme o vereador Leandro Timm (PP), que também fez uso da tribuna, a obra começará em frente ao campo América e seguirá até a descida para a localidade de Anjo da Guarda.

Já o vereador Evaldir Jacob Dries (PSB) teceu críticas ao colega Paulo Vanderlei Folmer (PDT), principalmente em relação à época em que o parlamentar exerceu o cargo de diretor de obras na administração passada. “O único que não deveria falar mal da administração passada era tu, pois ficou três anos ganhando”, disparou. Dries ainda afirmou que é “pitoco” e que “não tem rabo para ninguém pegar”. Por outro lado, o vereador Paulo Folmer disse que foi mal compreendido pelo colega.

Líder da bancada do PDT, Francisco Bernardy pediu atenção dos munícipes ao depositarem sacos de lixo nas lixeiras. “É preciso saber o roteiro de recolhimento de lixo”, disse. Bernardy ainda falou da possibilidade de o governo adquirir novas lixeiras para a área urbana.