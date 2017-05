Recadastramento chega a 68% do eleitorado, mas preocupa Cartório

Pouco mais de 50 dias após a abertura do prazo, o período para recadastramento biométrico dos eleitores de Ibarama se encaminha para o final. E, até a tarde desta quarta-feira, 26, a revisão já atingiu 68,24% do eleitorado, conforme dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A regularização deve ser feita até o dia 17 de maio. Entretanto, o percentual é considerado baixo pela chefe do Cartório da 53ª Zona Eleitoral, Maria Ignez Izolani.

Em entrevista ao Giro Regional na manhã desta terça-feira, 25, Maria Ignez se mostrou preocupada com o índice, devido ao fato de eleitores estarem deixando para a última hora, o que pode acarretar em filas inclusive do lado de fora da sede do cartório nos últimos dias do prazo. “Estamos no período da segunda chamada, que ainda é mais calmo. Mas depois certamente teremos um movimento muito maior”, ressalta.

Maria Ignez revelou que está tentando, junto à Justiça Eleitoral, autorização para abrir o cartório na próxima segunda-feira, 1º de maio, feriado nacional. A terceira chamada seria a partir desta data até o encerramento do prazo. “Depois disso, quem não tiver feito o recadastramento, terá o título cancelado”, alerta Maria Ignez, que lembra que o cancelamento causa até mesmo a suspensão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do eleitor, trazendo futuros transtornos.

Nos municípios que integram a 53ª Zona Eleitoral, apenas Segredo e Lagoa Bonita do Sul já fizeram o recadastramento biométrico. Maria Ignez lembra que nos dois municípios, o processo foi bastante adiantado, e não houve “correria” de última hora. Em Passa Sete, o prazo para a revisão obrigatória abre no dia 22 de maio e vai até 9 de agosto. Já em Lagoão, será de 14 de agosto a 22 de novembro. Sobradinho ainda não tem data definida.

Na área da 154ª Zona Eleitoral, o recadastramento biometrico já foi concluído em Estrela Velha, Jacuizinho e Tunas. Em Salto do Jacuí, o prazo abre no dia 10 de maio. O município de Arroio do Tigre, assim como Sobradinho, ainda não foi incluído no calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Documentação

Para fazer a revisão biométrica, o eleitor deve comparecer ao cartório munido de documento oficial com foto - carteira de identidade, de motorista ou de trabalho -, comprovante de residência em seu nome, CPF e título de eleitor. O recadastramento é obrigatório, incluindo idosos e analfabetos. O horário de atendimento no Cartório Eleitoral de Sobradinho é das 10 às 17 horas, sem fechar ao meio dia. Nesta sexta, por conta da greve geral, não haverá expediente