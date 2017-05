35ª Olimpíada Rural começa quarta

Arroio do Tigre já conta os dias para dar a largada para o maior evento do gênero em nível de Brasil, a 35ª Olimpíada Rural. O evento esportivo abre na próxima quarta-feira, 3, na sua 35ª edição. Este ano novamente são esperadas milhares de pessoas, além dos 16 grupos de jovens do interior.

As competições iniciam na quarta-feira, dia 3, pela manhã, com a disputa do atletismo: salto em altura e distância e pênaltis na quadra society André Luiz Dupont. Já pela parte da tarde corridas 4x100, 100 metros rasos, 800 metros e rústica, masculino e feminino no Estádio Municipal Carlos Ensslin. À noite, às 18 horas, no Ginásio Tigrão, haverá cabo de guerra e serrote misto. A solenidade de abertura, será às 20 horas, com discursos, apresentações artísticas do CTG Pousada das Carretas, entrada das delegações e juramento dos atletas. Após, show de abertura com a Banda San Marino.

Na quinta-feira, 4, as competições prosseguem com voleibol no Ginásio Tigrão, futebol society 16 e master e bocha casal no Bar Dois Irmãos. À noite, acontecem as finais do voleibol masculino e feminino. Na sexta-feira, tem futebol society e a continuação do futsal. À noite, ocorrem as finais das competições e boate.

No sábado o destaque fica por conta da escolha das soberanas da Olimpíada Rural, com baile animado pela Banda Indústria Mercosul, no Ginásio Tigrão. Promoção: Ajurati, Emater/RS-Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Arise.