Benzedura: o dom que ultrapassa gerações para curar o corpo e a alma

Em uma manhã chuvosa, no final de abril, na Rua Leopoldo Rech, 228, próximo ao Parque de Eventos prefeito Attílio Pasa, em Arroio do Tigre nos deparamos com o aposentado Rainvino Helvino Pape, de 78 anos. Sorridente e bem humorado ele recebeu a reportagem da Gazeta da Serra para relatar parte da sua história perante o dom de curar pessoas, melhorar sua saúde e o estado de espírito.

O endereço, porém é conhecido por inúmeras pessoas de toda a região que o procuram para benzê-las. Usando um ramo verde, geralmente de cipestre, o aposentado benze para míngua, queimaduras, cobreiro, erisipela, picada de aranha ou cobra. “Talvez tenho poder e por isso consigo atender as pessoas. O ramo verde tira o ruim das pessoas”. Para a míngua, ele faz a medição no braço. Já no caso de cobreiro usa uma tesoura. “Meu trabalho é bem simples, sem cerimônias, tem que ter fé”, explica, lembrando que a pessoa vem quantas vezes achar necessário.

Os atendimentos são feitos diariamente, em diferentes horários “se estou em casa atendo”. Ele usa uma sala nos fundos da residência, ao lado da garagem. “Sábado à tarde e domingo Rainvino resguarda para descansar e passear”. Por dia, são realizados em média 15 benzimentos. Mas ele já chegou a atender muito mais pessoas. “Acho que teve um dia que deu 50. Saia dois, entrava três, saia estes entrava quatro. Tem horas que minha sala fica cheia”, brincou. Quando tem mais pessoas, ele atende todas no mesmo ambiente. “Não faço separado. Comigo não tem “frescuras”.

O aposentado recebe visitantes de Sobradinho, Tunas, Jacuizinho, Estrela Velha, Ibarama, Arroio do Tigre e região. “Eu não cobro valores. Mas geralmente as pessoas pela boa vontade ajudam com dinheiro. Gosto muito do que faço”, relatou ele que é da religião evangélica. “Acredito muito em Deus. Todos os dias tenho fé”.