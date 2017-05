Último dia para preenchimento dos cupons

A comunidade do Centro Serra tem até esta sexta-feira, 28, para preencher e depositar os cupons nas urnas com as indicações das personalidades de Sobradinho e região da 23ª edição dos Destaques 2016, iniciativa do Rotary Club Sobradinho e Gazeta Grupo de Comunicações. Ao todo, são 15 quesitos para Sobradinho e outros três para a área regional. As urnas estão espalhadas em todos os municípios da região. Já na próxima terça-feira, 2, às 19 horas, será feita a apuração.

Em entrevista ao Giro Regional na manhã desta quarta-feira, 26, a presidente do Rotary Club de Sobradinho, Maria Inês Piccinin, explicou que as urnas começam a ser recolhidas já nesta sexta e também na terça. “Faremos a apuração neste dia e na edição do dia 5 de maio do Jornal Gazeta da Serra ocorrerá a divulgação dos nomes escolhidos”, aponta. Ela lembra ainda que a definição dos destaques não vai se dar pela quantidade de indicações, mas sim com base nas justificativas apresentadas e serão analisadas somente as que fizerem jus ao respectivo quesito.

O suplemento especial dos Destaques 2016 circulará na edição do dia 26 de maio. No dia seguinte, haverá o grande jantar com a entrega dos troféus. Conforme Maria Inês, as fichas custam R$ 55,00 e podem ser adquiridas com os rotarianos e também na sede da Gazeta em Sobradinho. Todo o lucro será revertido para a compra das cadeiras de rodas do Rotary. O evento é realizado desde 1993. “É uma promoção que sempre deu certo, e não tenho dúvidas que teremos um grande evento este ano”, ressalta a presidente do Rotary.