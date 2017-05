Jornal Gazeta da Serra

O resultado final da participação da Associação Esportiva Sobradinho (AES) na Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi, não será o esperado por direção, comissão técnica, elenco e torcida. Afinal, a equipe vai apenas disputar o terceiro lugar, contra o Sase, em Selbach. Mas não dá para dizer que o desempenho dentro de quadra ficou decepcionou. Pelo contrário. O time do técnico Cigano teve atuações consistentes e está pronto para a Liga Gaúcha de Futsal.

A competição foi um verdadeiro “vestibular” para a Associação. Afinal, reuniu cinco equipes da elite do futsal gaúcho. E todas mostraram muita competitividade, principalmente jogando dentro de seus domínios – nenhuma equipe venceu como visitante. Ou seja, o fator casa será importante no torneio estadual. Apesar do caráter amistoso, os times não se pouparam e jogaram com seriedade – e, em alguns casos, exageraram no número de faltas.

Logo após o término da partida contra o América no último sábado, 22, onde a Associação foi derrotada nos pênaltis por 3 a 2 – após empate no tempo normal em 3 a 3 -, o técnico Cigano destacou o alto nível da competição e também elogiou o desempenho da equipe, principalmente ofensivamente. “Vimos que o nosso poderio de ataque é forte. Temos dois pivôs que cumprem muito bem o seu papel”, avalia o treinador.

Apesar da certeza de que sua equipe pode ir longe na Liga, Cigano ganhou uma dor de cabeça para o início da competição. O fixo Alan, que se lesionou há duas semanas, ainda não tem data certa para retornar às quadras. “Uma pena que isso tenha acontecido. Ele se preparou tanto para essa competição, e a Copa poderia ter dado um equilíbrio bom para ele”, lamenta o treinador. Além de Alan, o goleiro Natan e o ala Pepinho também desfalcaram a equipe por lesão durante o torneio.

Os reforços também passaram no teste. Teves vem cumprindo com o papel de goleador. São sete gols em seis jogos com a camisa da Associação. Joney ainda não balançou as redes, mas desempenha importante papel abrindo espaços na defesa adversária. Camargo deu ao técnico Cigano algo que faltou para a Associação no ano passado: o chute potente de fora da área. E o beque Bruno Gomes tem mostrado bom posicionamento e também boa chegada ofensiva, marcando inclusive gols



Mudanças nas

datas de jogos

contra os grandes

A Liga Gaúcha de Futsal ainda não começou oficialmente para a Associação Esportiva Sobradinho (AES), mas o clube já sabe que quatro de suas partidas no primeiro turno da competição tiveram suas datas alteradas. As mudanças no calendário farão com que a equipe encare duas das principais potências gaúchas - Assoeva e Atlântico - num intervalo de dois dias. Além destes, foram alteradas as datas dos confrontos contra ACBF e BGF.

A Associação Sobradinho estreia na Liga Gaúcha no dia 6 de maio, diante do Guarany de Espumoso, no Ginásio da Fejão. Na abertura do torneio, ocorrida no último sábado, a ACBF derrotou o Atlântico por 5 a 4, em Carlos Barbosa, na reedição da última Série Ouro de Futsal.