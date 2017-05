Taxas de recolhimento do lixo e limpeza pública serão reajustadas

Três projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária na manhã da última quinta-feira, 20, da Câmara de Vereadores de Sobradinho. A reunião, que inicialmente aconteceria na segunda-feira, 24, foi antecipada devido a ausência de quatro parlamentares que estiveram em Brasília nesta semana. Todas as propostas tiveram aprovação unânime no Plenário Ottmar Kessler.

Mesmo que já estivesse acordada a votação dos projetos, o vice-prefeito e secretário municipal de Finanças, Armando Mayerhofer, aproveitou para esclarecer duas das propostas, que causaram dúvidas nos vereadores. Uma delas é o projeto de lei nº 42/2017, que trata do reajuste das taxas do recolhimento de lixo e limpeza pública. O vice-prefeito destacou que é um projeto necessário para que se busque um equilíbrio entre o que a Prefeitura arrecada e o que gasta com os dois serviços.

Em 2016, a arrecadação com estes serviços foi de R$ 300 mil, enquanto as despesas superaram R$ 1,5 milhão. As taxas serão corrigidas em 100% neste ano, 50% em 2019 e mais 50% em 2020. “Mesmo com o reajuste, ainda não se cobriria o valor que é gasto”, alerta Mayerhofer. Com isso, a taxa do lixo passará de R$ 0,10 para R$ 0,20, depois para R$ 0,30 e R$ 0,45. Já a taxa de limpeza pública será de R$ 0,80, depois R$ 1,20 e, chegará em 2020 custando R$ 1,80.

A outra proposta é o projeto de lei nº 48/2017, que cria cargos e reclassifica os valores dos cargos de confiança (CCs) e funções gratificadas (FGs), o qual Mayerhofer destacou que era umas promessas de campanha do ano passado. Ele explanou toda a reforma administrativa que a Prefeitura vem passando desde o início do ano. “Fizemos um replanejamento necessário. Trabalhamos atualmente com 7, 8 CCs. Esse projeto também corrige alguns desvios de funções, que foram apontados no Tribunal de Contas”, salientou o vice-prefeito.

O maior questionamento foi feito pelo vereador Jeferson Mattana (PSB) sobre a criação do cargo de coordenador do setor de Projetos e Captações de Recursos. Para o parlamentar, o requisito de ter ensino fundamental incompleto deveria ser reavaliado. Caso nenhuma sessão extraordinária seja convocada na próxima semana, os parlamentares só voltam a se reunir no dia 8 de maio.