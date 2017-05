Show de prêmios Dia das Mães aquece o comércio

O consumidores de Arroio do Tigre tem um motivo a mais para presentear as mães pela passagem do seu dia. Está em andamento a campanha “Show de Prêmios Dia das Mães” envolvendo as empresas associadas da Cacisat. Os cupons estão sendo distribuídos para as mães que comprarem nas lojas participantes, concorrendo a prêmios no valor mínimo de R$ 100,00. Todas as lojas estão identificadas com cartazes. O sorteio será no dia 17 de maio na sede da Cacisat.

Mais de 40 empresas estão participando. “É importante que os consumidores conheçam bem o funcionamento para aproveitá-la ao máximo, porque a sorte é igual para todas. As lojas estão identificadas em suas vitrines e abastecidas de cupons para serem preenchidos”, explicam os promotores.