Los Rebeldes se encontram, 26 anos depois

O futebol amador no Rio Grande do Sul é repleto de histórias curiosas e interessantes de uma época que deixa saudade em muita gente. Em Sobradinho, muitas equipes fizeram sucesso não apenas no município, mas também em nível regional. E uma delas volta a reunir seus antigos integrantes neste sábado, 6. Los Rebeldes estarão juntos quase 26 anos após o último encontro, realizado no dia 11 de maio de 1991.

O encontro ocorrerá no Restaurante Cabana, às margens da RSC-481, e terá almoço, apresentação de material histórico da equipe, incluindo dados e fotos dos velhos tempos, e também uma “pelada” entre os integrantes do time. Um dos organizadores, Eri Roehrs lembra que a maioria dos ex-atletas do Los Rebeldes moram fora de Sobradinho, incluindo o próprio, que reside em Porto Alegre.

Los Rebeldes foi fundado em 1971, por um grupo de meninos que tinham entre 13 e 14 anos, para a disputa de um torneio Dente de Leite. A equipe contava com Eri Roehrs, José Roberto Marasquin – Beto, Cesar Dors (In memorian), Vanderlei Pasa – Gringo, Gildo Mioni – Coxa e Odemar Bredow – Brigite. Em dezembro de 1972, o time se reforçou para a disputa do Torneio de Verão do Clube Comercial.

No ano seguinte, como afirma Roehrs, ocorreu o “grande pulo” de Los Rebeldes, que passou a contar com Fábio Norberto Emmel, o Fabião, como treinador. “Era aquele que sabia puxar a orelha e ao mesmo tempo, dar um tapinha nas costas na hora certa”, lembra. Se juntaram a equipe os professores Aldison Bridi e João Lazzari Filho, que se tornaram preparadores físicos, algo que nenhuma outra equipe tinha em Sobradinho.



Emoção e alegria no reencontro anterior

No dia 16 de maio de 1991, o Jornal Gazeta da Serra noticiou o reencontro de Los Rebeldes, ocorrido na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), reunindo muitos amigos que não se viam há anos, além dos familiares dos integrantes. Houve momentos de emoção, quando os amigos se dirigiram até o Cemitério Municipal para prestar homenagem a Caio Zasso, que havia falecido de maneira trágica oito anos antes.

O encontro também contou com amistoso, onde a equipe dos “Velhinhos do Los Rebeldes” venceu a equipe de ex-reservas e convidados por 9 a 4. Após a pelada, todos se reuniram para um churrasco de confraternização.