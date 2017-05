Acidente na RSC-481 deixa um morto e trÃªs feridos

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um grave acidente de trânsito ocorrido na noite do último sábado, 29, na RSC-481, em Sobradinho. A colisão entre um Renault Sandero, com placas de Santa Cruz do Sul, e um Gol de Ibirubá aconteceu às 21h30, em uma curva. A batida ocorreu no quilômetro 112 da rodovia, próximo ao acesso a localidade de Arroio Bonito.

O Sandero seguia no sentido Sobradinho/Arroio do Tigre e estaria indo para uma festa de um familiar. Conforme informações da Brigada Militar, a vítima é Kelerson Roberto Lopes, 45 ano, motorista do Sandero. Lopes estava sozinho e foi arremessado para fora do veículo.

O motorista do gol, Cristian Rodrigo Klein e os caroneiros Alexandre Kuntz e Ricardo Konrad sofreram escoriações. O primeiro foi conduzido ao Hospital Santa Rosa de Lima, em Arroio do Tigre, enquanto os demais foram levados ao Hospital São João Evangelista, em Sobradinho. Eles não correm risco de morte.

Alexandre Kuntz sofreu uma fratura na perna e foi transferido para Ibirubá. Já os outros dois passam bem e foram liberados ainda neste domingo. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários, a Brigada Militar, a Polícia Civil de Sobradinho e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arroio do Tigre.

Morador de Santa Cruz do Sul e natural de Pelotas, Kelerson deixa a esposa Cássia Bischoff natural de Arroio do Tigre e filhos gêmeos. Ele mantinha uma escola de idiomas, a Yázigi. Amigos, alunos e colegas de trabalho prestaram a última homenagem nas redes sociais.

O corpo foi velado em Santa Cruz do Sul e o sepultamento ocorreu sob forte comoção e dor na manhã de segunda-feira, no Cemitério Evangélico, em Arroio do Tigre.