A estadia do rapaz latino-americano em Passa Sete

A morte de Belchior, ocorrida na manhã do último domingo, 30, comoveu o país. E causou muita surpresa na população do Vale do Rio Pardo, já que o músico cearense residia na região há cerca de quatro anos, sem aparições públicas e vivendo no anonimato – embora houvessem rumores de que ele estava em Santa Cruz do Sul. Até mesmo no Centro Serra o músico encontrou estadia durante este período, graças aos poucos, mas fiéis amigos que fez em terras gaúchas.

A chácara da família Trindade, na localidade de Murta, interior de Passa Sete, foi um dos refúgios encontrados por Belchior. E, possivelmente, um dos locais onde mais gostou de estar. Palavras do professor Ubiratan Trindade, sobradinhense que reside em Santa Cruz. Ele e a esposa Ingrid hospedaram o cantor no município, em 2013, e também o levaram para a propriedade rural, onde ficou por alguns dias e pôde desfrutar de momentos de tranquilidade.

Trindade lembra que, como iria viajar e ficar alguns dias fora, optou por levar Belchior para a sua chácara. “Ele brincou que ficaria mais perto da Argentina e então aceitou. Creio que o momento na Murta foi especial, pois ele mesmo ia no pomar colher sua fruta. Ele viveu momentos muito felizes, gostava muito da natureza. Lá, ele era um pássaro fora da gaiola”, comentou o professor, durante entrevista ao programa Giro Regional desta terça-feira, 2.

Para manter a identidade de Belchior em sigilo, Trindade contou aos dois caseiros da chácara que se tratava de um amigo que era professor de Filosofia de uma universidade do Ceará. “Foi só depois que ele saiu de lá que eles se deram conta de quem se tratava. Eles ficaram muito surpresos. E isso possibilitou uma sensação de liberdade para ele”, ressalta. Ele lembra que o músico gostava ainda de ouvir muita música clássica, mas não cantava.

Por alguns dias, Belchior também ficou hospedado em Sobradinho, na casa do empresário Iboré Trindade, irmão de Ubiratan. Ele retornou para Santa Cruz, onde residiu nos últimos meses em uma residência no Bairro Santo Inácio. “A mídia de todo o Brasil esteve atrás de nós. Nossa região entrou no mapa”, salienta Ubiratan Trindade.



Belchior pensava em sair do anonimato

Durante sua estadia no Rio Grande do Sul, Belchior sempre esteve acompanhado da esposa, Edna Prometeu. Ubiratan Trindade lembra que o cantor chegou a pensar em sair do anonimato em alguns momentos, mas sempre era impedido pela mulher. “Ela sempre pedia sigilo, não o deixava ficar sozinho. A última palavra era sempre dela”, explica, lembrando que ela foi perseguida pela Ditadura Militar.

Trindade não sabe se Belchior compôs durante o período em que esteve na Murta. A esposa ficou com todos os pertences dele. Ele acredita, no entanto, que uma biografia será lançada no futuro e terá alguma referência sobre a passagem dele pelo Centro Serra. “Provavelmente vai virar filme e livro”.