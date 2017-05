Agenda Regional celebra 20 anos em grande estilo e com muita festa

Um dos programas de rádio mais ouvidos merece comemoração pelos seus 20 anos de alegria, informação e música. O Agenda Regional, apresentado pelo deputado Adolfo Brito aos sábados pela manhã, na Rádio Gazeta FM, comemorou com grande festa a passagem de seus 20 anos. Reunindo autoridades municipais, estaduais, artistas e comunidade em geral, a Comunidade Martim Lutero foi palco de parte da programação do evento.

Pela manhã, com início às 9 horas, o programa comemorativo recebeu diversos artistas locais. Além de ser transmitido pela emissora, o especial foi gravado para compor o DVD de 20 anos.

O evento contou com a presença do secretário Estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, do prefeito e vice-prefeito de Arroio do Tigre, Marciano Ravanello e Vanderlei Hermes, da presidente da Câmara de Vereadores, Viviane Redin Mergen, do diretor da Gazeta Grupo de Comunicações Sobradinho, Flávio Luiz Esteves Falleiro, além de vereadores e comunicadores da Rádio Gazeta FM.

Após o almoço servido no local, a Bandinha da Alegria animou a tarde dançanete da terceira idade. Às 17 horas, no Ginásio Tigrão, teve início o show com a dupla nativista César Oliveira e Rogério Melo, que levou bom público ao local. Após, houve encerramento com a Banda Studio.

Ainda durante todo o dia, atletas participaram de competições esportivas de bocha e vôlei.