Uma abertura que emocionou o grande público

Os 35 anos de organização da juventude rural de Arroio do Tigre foram marcados por fortes emoções. Foram vários momentos durante a solenidade de abertura na quarta-feira, 3, à noite. O público, como todos os anos, lotou as repartições do Ginásio Tigrão e aplaudiu as delegações de juventudes, as apresentações do CTG Pousada das Carretas, a chegada da tocha olímpica e os pronunciamentos das autoridades presentes.

Foi realizada uma homenagem à família de Eldino Epp, de Vila Progresso, ressaltando três gerações que participam da Olimpíada. Eldino participa desde a primeira edição e representa a juventude União Católica. “Foi um show de abertura. O público tanto da cidade como do interior compareceu em massa e abrilhantou o primeiro dia do evento. Foi também uma noite marcada por fortes emoções e homenagens pelas mais de três décadas do evento. O que nós queríamos era emocionar. Vimos lágrimas, sorrisos e muitos aplausos. Perfeito”, comemorou o presidente da Ajurati, Tiago Bertollo.

O evento segue nesta sexta-feira, 5, com as disputas esportivas e encerra no sábado, com baile de escolha da nova corte de soberanas.